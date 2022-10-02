انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في محافظة ” الأقصر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الأقصر، بيان هام اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة الأقصروأكدت شركة الأقصر أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً السبت لفترة 5 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية فصل التيار الكهربائي عن مغذى المساكن 2 وهو المغذي لـ7 مناطق حول مدينة الطود شرق المحافظة.