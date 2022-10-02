انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: رياح وشبورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية، والتي تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك أيضاً شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة أنه سوف يسود طقس يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.