محافظ بني سويف يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية بمناسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"بمكتبه منذ قليل" الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "اليوم الأحد" في أول زيارة رسمية له لبني سويف بعد تقلده مهام منصبه ،وذلك في حضور: اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، الأستاذمحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم

هذا ومن المقررأن يقوم المحافظ والوزير ،بتفقد عدد من المدارس،لمتابعة انتظام الدراسة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تشمل مدارس (الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"،الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية"على مبارك سابقاً" ، مدرسة الشروق الرسمية للغات بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة)