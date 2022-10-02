انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. التضامن تعلن انطلاق صرف أكثر من 400 جنيه لأصحاب المعاشات- دور على حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح أبواب بنك ناصر الاجتماعي، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أمام حوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد للحصول على معاشات أكتوبر 2022، اليوم الأحد.وأوضحت التضامن أن عملية صرف المعاشات بدأت منذ أمس السبت ولكنها بدأت اليوم من داخل منافذ الصرف بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أن الشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم العدد من المواطنين السابق ذكره الذين يحصلون على أقل من 1000 جنيهاً بصفة شهرية من الخزانة العامة للدولة، وسوف تستمر عملية الصرف لهم على مدار يومين كاملين ثم يستكمل بعد ذلك الصرف لباقي الشرائح.