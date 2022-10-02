وزير التنمية المحلية يتابع جاهزية 210 أتوبيسات لنقل وفود قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم استعراض آخر الجهود فيما يخص الاستعدادات الجارية فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ فيما يخص نقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة حيث تشارك وزارة التنمية المحلية عبر "هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية" بعدد 210 أتوبيسات منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء، بالتعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والنقل، والعمل على تذليل أى معوقات بهذا الملف الهام.

وأكد وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بجميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لهذا الحدث الدولى الهام والذى يتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من خلال أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر.

وأشار هشام آمنة، إلى اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج فى هذا الحدث العالمى بصورة مشرفة تعكس جهود مصر فى هذا الشأن ومكانتها دوليا.

وأوضح الوزير، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة النقل فيما يخص الانتهاء من منظومة شحن الأتوبيسات بالغاز الطبيعى والكهرباء وإقامة محطات الشحن فى مدينة شرم الشيخ لشحن الأتوبيسات المستخدمة فى نقل الوفود خلال فعاليات مؤتمر المناخ، كما تم عرض عدد الأتوبيسات التى تم استلامها من وزارة الإنتاج الحربى وتركيب الهويات البصرية من جانب إحدى شركات وزارة النقل تمهيدا لنقلها إلى مدينة شرم الشيخ.

كما تم الإشارة إلى ضرورة توفير الأطقم الفنية المتعلقة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ، والانتهاء من تدريب السائقين والأطقم المشاركة فى تشغيل هذه الأتوبيسات حيث تم اختيار حوالى 300 سائق من السائقين المتميزين، وكذلك 36 من العاملين "مهندسين – مشرفين – ميكانيكى – كهربائى سيارات – فنى تكييف".

وخلال اللقاء عرض خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الإجراءات التى قامت بها هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الفترة الماضية فيما يخص خطة الهيئة لإضافة الأتوبيسات الحديثة الصديقة للبيئة لتحسين الخدمة المقدمة، وكذلك الخطوات القادمة للانتهاء من التكليفات الخاصة بهيئة النقل العام فيما يخص نقل الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ المقبل.

وأكد خالد عبدالعال، تقديم المحافظة وقطاعاتها المعنية بهذا الملف كل التيسيرات والتنسيقات اللازمة، لا سيما ما يخص إجراءات استصدار التراخيص بعد استلام الأتوبيسات التى يتم تصنيعها لتركيب الهوية البصرية لها ونقلها إلى شرم الشيخ.

وشدد هشام آمنة، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة فى هذا الملف المهم وسرعة نقل الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ بعد تركيب الهوية البصرية لها اعتبارا من الأسبوع الجارى وكذلك إنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى.

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة استلام باقى الأتوبيسات المتعاقد عليها لانهاء إجراءات التراخيص اللازمة لها مع تركيب الهوية البصرية من جانب شركة وزارة النقل.

وتابع هشام آمنة: "ليس لدينا رفاهية الوقت لسرعة الانتهاء من التكليفات الخاصة لكل الجهات المعنية بهذا الملف"، مؤكدا أنه سيتم متابعته بصورة يومية من جانب وزارة التنمية المحلية، مشددا على أهمية أن تظهر هذه الأتوبيسات بالمظهر اللائق والمشرف أثناء انعقاد المؤتمر.