بتحية العلم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بكليات جامعة أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلق العام الدراسى الجديد بمختلف كليات جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، والتى بدأت بإقامة طابور صباح بحضور الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة والدكتور أحمد عبدالمولى والدكتورة مها غانم، نائباه، وعمداء الكليات وطلاب مختلف الكليات وأعضاء الجوالة والأنشطة الطلابية.





وقال الدكتور أحمد المنشاوى، إن جامعة أسيوط استعدت لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات وبدء اليوم الأول بتحية العمل بحضور مختلف طلاب وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات وتم التوجيه بأن يكون الأسبوع الأول للتعريف بانتصارات أكتوبر المجيدة وكذلك تنظيم زيارات على مدار أسبوعين لزيارة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لتعريف الطلاب بالإنجازات التى تحقق على أرض الدولة فى مختلف المجالات. وأضاف رئيس الجامعة خلال رسالته للطلاب بأن يكونوا متفوقين والسعى إلى التميز لأن جامعة أسيوط لها مكانة كبيرة وخرج منها جامعات الصعيد ويتوافد إليها الدارسين من مختلف أنحاء العالم كونها منارة علمية كبيرة خرج منها علماء فى شتى المجالات المختلفة، مضيفا أن الجامعة تضم أكثر من 100 ألف طالب فى مختلف الكليات.

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