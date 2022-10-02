يونيفورم وسبلايز «أشكال وألوان».. «الجرس ضرب» فى مدارس مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج"، طابور الصباح لطلاب المدارس فى القاهرة والجيزة، فى أولى أيام الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022-2023.

وشهدت المدراس حضور الطلاب بالسابلايز واليونيفورم الموحد والذى كان السمة الأبرز فى الطابور الصباحى إلى جانب ترديد للنشيد الوطنى وتحية العلم.

وفى وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم.

وبدأت الدراسة، أمس السبت، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات، بينما انتظم العام الدراسى الجديد، اليوم الأحد، فى جميع المدارس بالمحافظات.