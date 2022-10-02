الخشت: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة فى اليوم الثانى للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023، مشيرا إلى أن كليات الجامعة استقبلت الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة والتعريف بالأنشطة المختلفة بالجامعة، وتستقبل الجامعة هذا العام نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.





وكان الدكتور محمد الخشت، وجه عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد فى الحرم الجامعى من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما طالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية. جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت صباح اليوم الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت الترتيبات والاستعدادات المتعلقة ببدء العام الجامعى الجديد 2022 - 2023، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادى، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعى ومنظومة الكاميرات.

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