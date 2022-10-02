وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى أسوان التخصصى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه أشرف عطية محافظ أسوان، مستشفى أسوان التخصصى، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، وأعمال التطوير التى تتم بالمستشفى، وفقا للمعايير العالمية، تمهيدا لإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام "الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الإنعاش القلبى الرئوى، الرنين المغناطيسى" بالإضافة إلى قسم أشعة الماموجرام، ووجه الوزير باستحداث جهاز الماموجرام، ورفع كفاءة قسم الأشعة المقطعية.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير اطمئن على توافر مخزون استراتيجى من جميع أنواع الأدوية وأكياس البلازما، والدم بجميع الفصائل، كما اطمأن على انتظام حضور الفرق الطبية العاملة بالمستشفى بجميع التخصصات الطبية، وفقا لجداول العمل.

وأضاف أن الوزير اطلع على نسب الإشغال بالمستشفى، بسعة 214 سريرا، مؤكدا أهميته، لكونه يخدم 422 ألفا و766 مواطنا من سكان المناطق المجاورة، وتبلغ معدلات التردد على العيادات الخارجية 3254 مواطنا شهريا، كما قدمت وحدة الغسيل الكلوى 53 جلسة شهريًا، بالإضافة إلى مشاركة المستشفى فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، وتم إجراء أكثر من 250 عملية جراحية.

ونوه إلى أن الوزير حرص فى نهاية جولته بالمستشفى، على كتابة كلمة تذكارية، تقدم فيها بالشكر للفرق الطبية العاملة بالمستشفى، نظرا لجهودهم المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح أن الأقسام الخدمية بالمستشفى تضم "أشعة عادية، مقطعية، موجات فوق صوتية، متنقلة، معامل اكلنيكية، باثولوجى، هيماتولوجى، كيمياء دم، مناظير الجراحة العامة، علاج طبيعى، رنين مغناطيسى، علاج طبيعى، C.ARM"، مضيفا أن حجم التردد على قسم الاستقبال والطوارئ، بلغ 20 ألفا و83 مواطنا، خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر 2022.

واستطرد أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية فى تخصصات "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة فم وأسنان، أمراض قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعى، تنظيم أسرة، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، رمد، جراحة وجه وفكين، جراحة أوعية".

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت "مستشفى كوم امبو المركزى، مستشفى مركز دراو التخصصى، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلى، ووحدة طب أسرة الجُزيرة".