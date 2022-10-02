بالعجلة والموتوسيكل.. أولياء الأمور ينقلون أطفالهم للمدارس (صور)

جدة - نرمين السيد - كاميرا دوت الخليج رصدت حرص أولياء الأمور على الذهاب بأبنائهم إلى المدارس، عبر وسائل النقل المختلفة.





وتظهر الصور ولى أمر يحمل أبنائه على الدراجة (عجلة) للذهاب بهم إلى المدرسة، بينما يحمل آخر طفله على دراجة نارية.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها فى العملية التعليمية.

ووجه الخطاب، بتوظيف القنوات التعليمية "مدرستنا 1، 2، 3"، فى خدمة إثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، بدءا من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو (فترتين لمادة اللغة العربية فقط) من خلال: السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر، لأكثر من فصل فى نفس الفترة، لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة.

ونبهت الوزارة بتخصيص باقى النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذى تم مشاهدته وإتاحة المادة العلمية للطلاب من خلال مسؤول التطوير التكنولوجى، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمى على القنوات للطلاب لتمكينهم من المتابعة فى المنزل.

وطالبت الوزارة مديرى المديريات بتوجيه مديرى التطوير التكنولوجى بكل مديرية تعليمية بالإشراف على دخول الإدارات والمدارس، على رابط تحميل الحصص الخاصة بالمواد الدراسية لمدرستنا (1، 2، 3)، والتى يجرى إرساله من خلال البريد الإلكترونى الخاص بكل إدارة ومدرسة.