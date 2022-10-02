ببدلة ضابط وعلم مصر.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى مدارس الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوافد الطلاب على المدارس رفقة أولياء أمورهم، الذين انتظروا خارج المدارس، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم، وسط فرحة وبهجة بدء الدراسة.

واستقبلت طالبات مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات بمدينة المنصورة، العام الدراسى الجديد، بتجسيد عدد من الشخصيات المؤثرة فى التاريخ المصرى، مرتديات ملابس ضباط شرطة والعلم المصرى.

وفى تصريحات سابقة، أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022 2023.

وأضاف أنه جرت صيانة شاملة فى 87 مدرسة، ومازال العمل جاريا لاستلام 6 مدارس، بتكلفة إجمالية بلغت 105 ملايين جنيه، فضلا عن طرح 76 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بإجمالى 510 ملايين جنيه.

وتابع أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة، وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب، لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد وكيل الوزارة، على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، والانتهاء من صيانة المقاعد واستبدال الأعلام المتهالكة ولافتات المدارس، وصيانة بوابات المدارس وعارضات الملاعب والتأكد من صلاحياتها، وإصلاح وتغيير زجاج النوافذ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية وكافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، ووضع الملصقات للتوعية من الأمراض وطرق الوقاية منها.

كما شدد على الانتهاء من أعمال النظافة بالمدارس وتطهير ونظافة خزانات المياه، والتأكد من رفع الرواكد من المدارس، وتفعيل دور الأنشطة المدرسية خلال العام الدراسى الجديد، وتخصيص يوم دراسى لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى.

ووجه شعبان، بوصول الكتب الدراسية للمدارس لتوزيعها على الطلاب من بداية العام الدراسى، والاهتمام بالتشجير داخل وخارج المدارس، ووضع آليات للاهتمام بالأنشطة المدرسية الصيفية واللاصيفية، مع وضع استراتيجيات متعددة وخطط عمل لتنمية الوعى بالتغيير المناخى وتفعيل المبادرات.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بضرورة متابعة المدارس للتأكد من النظافة العامة وخزانات المياه، وجاهزية الأثاث المدرسى لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس فى كافة المراحل التعليمية، واتخاذ كافة التدابير فى المدارس ذات الكثافات العالية، لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصبح حضور الطلاب إلزاميا منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.