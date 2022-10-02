انت الان تتابع خبر مصاريف المدارس.. انطلاق العام الدراسي وأنظمة التقسيط عشان تتسهل عليكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدء اليوم بشكل رسمي العام الدراسي الجديد لكل طلاب المدارس الرسمية، وتبدأ معه أقساط مصاريف المدارس، وحددت وزارة التربية والتعليم أن يتم دفع المصروفات على 3 أقساط، وهذا للتيسير على أهالي الطلاب والتخفيف عن كاهلهم، ويدفع القسط الأول مع بداية الشهر الحالي.

وسوف يدفع جميع أسر الطلاب القسط الثاني وهو من ضممن أقسام مصروفات المدارس في أول يناير القادم، والقسط الثالث والأخير يكون في أول مارس 2023، وهذا يكون طبقاً لما يلي:

– تتضمن طرق سداد المصاريف إلكترونيا ثلاث أقساط.

– يتم سداد القسط الأول لـ أقسام مصروفات المدارس فى أكتوبر 2022.

– أما القسط الثاني يتم سداده في يناير 2023.

– أما القسط الثالث يتم سداده في مارس 2023.

طرق سداد مصروفات المدارس

وحرصت وزارة التربية والتعليم على توفير الكثير من الطرق التي تخص سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي 2022/2023، وهي التي من بينها سداد المصروفات من خلال البريد ويتم وضع المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد كل المشروعات التعليمية، ومن الممكن سدادها من خلال التحصيل الإلكتروني والدفع بالرقم القومي للطالب ومن خلال خدمات فوري.