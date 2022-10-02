اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة نقض بعض أدوية الأورام والسرطان.. الصحة تزيح الستار وتكشفها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن حقيقة نقض بعض أدوية الأورام والسرطان، وذلك لأن مصر من الدول المنخفضة في نسب الإصابة بمرض السرطان، وأوضح أن معدل الإصابة بالمرض في مصر 152 لكل 1000 مواطن، ويتخطى 400 ألف مواطن في أستراليا ونيوزيلندا.

ونفي عبد الغفار في مداخلية هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب من خلال فضائية دي إم سي مصر، وإن كلها شائعات تخص نقص أدوية الأورام في مصر، وأوضح أن هذه الأدوية تنقسم لنوعين الأول يصنع وينتج محلياً والثاني يتم استيراده من الخارج.

وأضاف أن الدولة لديها مخزون يكفي شهرين من الأدوية التي يتم صنعها محلياً، وأيضاً المواد الخام تكفي لتصنيع أدوية بمخزون يصل لـ 4 أشهر، وقال إن أقل مخزون من الأدوية الخاصة بالأورام مستوردة يصل لـ 3 أشهر، ومتوسط المخزون يتراوح ما بين 4 لـ 5 شهور، وقال “أدوية ليست كلها مستوردة، هناك ما يصنع محليًا بعضها جاهز ومعبأ يكفي لشهرين، ولدينا مواد خام تكفي 4 أشهر، والنوع المستورد يكفي لـ6 أشهر كحد أقصى”.