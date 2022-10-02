هشام آمنة: مصر قهرت التحديات وحققت النجاحات بفضل متابعة القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وضم وفد البنك الدولى الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، وإلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص وسلمى رسمى استشارى دعم تنمية القطاع الخاص، وبحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل لوزارة التعاون الدولى.

يأتى اللقاء بالتزامن مع مرور 5 سنوات على انطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفى إطار الزيارة التى تقوم بها بعثة من خبراء رفيعى المستوى من البنك الدولى لمصر وزيارة محافظات سوهاج وقنا والمنيا.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية، ببعثة البنك الدولى، معربا عن خالص تقديره للجهود التى بذلها فريق وخبراء البنك الدولى مع المكتب التنسيقى للبرنامج ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية وهى الجهود التى ساهمت فى نجاح تنفيذ البرنامج وحققت نقلة نوعية فى أداء محافظتى قنا وسوهاج.

كما توجه هشام آمنة، بالشكر لفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة وفريق وحدات التنفيذ المحلية بسوهاج وقنا تحت قيادة المحافظين، وأكد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بصفتة رئيس لجنة تسيير البرنامج ومع كل الوزارات الشريكة فى التنفيذ وعلى رأسها وزارة التعاون الدولى ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة.

وأضاف آمنة، أن الدولة المصرية حققت إنجازات عظيمة منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية فى جميع المجالات التنموية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، مضيفا: "الدولة قهرت الصعوبات والتحديات خلال السنوات الأخيرة وحققت نجاحات كثيرة بفضل فكر ومتابعة رئيس الجمهورية مما ساهم فى تحسين مجالات التعليم وتخفيف نسب البطالة والفقر".

وأشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم خلال السنوات الخمس الماشية فى خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن فى محافظتى سوهاج وقنا، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التى تم تنفيذها فى مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالى 16.3 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج خلال السنوات الماضية نفذ حوالى 4123 مشروعا من بينها قرابة 3600 مشروع تم إنهائها بشكل كامل والباقى جارى الانتهاء منه حاليا.

وأضاف الوزير: "رغم أهمية مشروعات البرنامج إلا أننى أود الإشارة إلى نجاح البرنامج فى إحياء استثمارات سابقة فى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات معالجة بطاقة إجمالية 57 ألف متر مكعب / يوم و20 محطة رفع وتغطية مدينتين بالكامل و14 قرية بخدمات الصرف الصحى بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى فى 10 مدن وقرى بإجمالى عدد مستفيدين 2 مليون مواطن".

وأكد أن البرنامج ساهم فى تحسين خدمات مياه الشرب من خلال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فى 44 قرية ومدينة وانشاء 4 محطات كبرى لمياه الشرب فضلا عن رصف ما يقر من 1000 كيلو متر طرق وتعطية الترع بخلاف 88 مشروعا للتطوير الحضرى ودعم الوحدات المحلية بخلاف مئات المشروعات فى مجال تحسين البيئة وخدمات الإنارة العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج لعب دورا محوريا فى جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية فى محافظتى سوهاج وقنا من خلال المشروعات الجارية لترفيق 4 مناطق صناعية باستثمارات تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه ومنها 4.2 مليار جنيه قيد التنفيذ وحوالى 1.9 مليار جنيه قيد الطرق والترسية بخلاف دعم 8 تكتلات اقتصادية بحوالى 500 مليون جنيه واستثمار 33 مليون جنيه فى تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين وحوكمة الخدمات الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وقال إن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تختطها لتطبيق ممارسات مطورة فى مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل وإشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية فى مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تشرفت بتلقى تكليف رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليشمل باقى محافظات الصعيد والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالفعل تم البدء فى تطبيق خطة التعميم متطلعا لاستمرار دعم البنك الدولى خلال المرحلة المقبلة للاستمرار فى تنفيذ الخطة الطموحة التى يسعى البرنامج لتحقيقها وتعزيز الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وخلال اللقاء أشاد أشرف الداودى محافظ قنا، بالنتائج التى حققها برنامج تنمية الصعيد على أرض محافظة قنا منذ بداية تنفيذه، وقدم المحافظ الشكر إلى فريق المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وفريق البنك الدولى على كل الجهود التى قاموا بها لنجاح البرنامج على أرض قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج عمل فى 5 مجالات على أرض المحافظة وعلى رأسها البنية التحتية والتكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية وتنمية القدرات والبناء المؤسسى، مشيرا إلى أهمية الدور الكبير الذى ساهم البرنامج لتنمية قدرات وتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة.

وقال أشرف الداودى، إن برنامج تنمية الصعيد ساهم فى تنفيذ 1744 مشروعا بتكلفة بلغت حوالى 5.5 مليار جنيه، ويسعى البرنامج لتطبيق اللامركزية فى عمليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات المنفذة والتى يراجعها البنك الدولى وفقا لشروطه.

كما أكد محافظ قنا، أن المحافظة أصبح لديها فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى وفقا لخبرات البنك الدولى ، لافتا إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات الأولى فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسبب الخبرات الكبيرة التى تم اكتسابها فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما ساهم البرنامج أيضا فى تخفيف نسبة الفقر والبطالة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد طارق الفقى محافظ سوهاج، أن المحافظة نجحت فى تحقيق إنجازات كثيرة عبر برنامج تنمية الصعيد بفضل التعاون وروح العمل الجماعى بين البنك الدولى وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف الفقى، أن البرنامج ساهم فى تغير وجه محافظة سوهاج فى جميع القطاعات التى يعمل بها، خصوصا الدعم المؤسسى وبناء القدرات، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير فرص العمل وتطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين حياة المواطنين عبر وجود أسواق ومواقف حضارية.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة أصبحت تتمتع بجهاز إدارى محلى قوى وكان لذلك فضل كبير فى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة.

وأضاف طارق الفقى، أن برنامج تنمية الصعيد ساهم فى تحسين حياة المواطنين فى مختلف المراكز والقرى التى عمل بها خلال الفترة الماضية، وساهم فى شعور المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المشروعات التى نفذها.

وحرص هشام آمنة، إلى الإشادة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما ستحققه من تغيير شامل فى حياة المواطنين بالريف المصرى فى مختلف الخدمات اليومية، فى ظل متابعة من الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء.

كما قدم الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر للبنك الدولى على تعاونه مع الوزارات المعنية لتنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية مما ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات وتنفيذ آلاف المشروعات التى ساهمت فى تغير شامل فى جميع المجالات بمحافظتى سوهاج وقنا.

وأشاد الهلباوى بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء فى دعم التغيرات التى حدثت فى الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلى المتكامل، ودعم القدرة التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى، أنه بعد النجاحات التى حققها البرنامج على أرض المحافظتين تم إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التى تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، إتساقا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.

وأضاف الهلباوى، أن البرنامج يمثل نموذجا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية و التنافسية للمحافظات فى إطار من اللامركزية المالية و الإدارية.