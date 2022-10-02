اجتماع السيسى بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى "الأهرام"، وتحت عنوان، "الرئيس: الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه.. وعليه مسئولية لتحقيق الأمن والاستقرار"، نقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى تأكيده أن حقوق المصريين أمانة فى أعناق القضاء الذى عليه مسئولية فى تحقيق العدالة والسلام الاجتماعى والأمن والاستقرار الذى يعد ركيزة أساسية فى تقدم الأمم، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاما قضائيا متطورا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، صباح أمس، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس شدد على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعى والتطوير المستمر، لتوسيع المدارك، لتكوين قاض عصرى على قدر كبير من المعرفة والوعى.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع جاء فى إطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى أقرته الدولة، تقديرا للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان" السيسى يهنئ ميلونى لفوزها بالانتخابات العامة فى إيطاليا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" تقدم الرئيس السيسى بخالص التهنئة إلى جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا على فوز حزبها فى الانتخابات العامة فى جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيا لها التوفيق والنجاح فى قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسى أعرب عن تطلعه للعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.

وفى "الجمهورية" وتحت عنوان "مصر تفوز بمقعد نائب اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدنى"، ذكرت الصحيفة، أن مصر فازت بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدنى وتم انتخاب مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى المهندسة إنجى اليظى نائبا لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الإفريقية المتمثلة فى المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك".

وأشارت الصحيفة إلى أن إنجلترا كانت قد تقدمت بالمقترح ودعمته المجموعة الإفريقية خلال مشاركة الوفد المصرى برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى اجتماعات الجمعية العمومية "14" لمنظمة الإيكار تقديرا للدور الفعال والمتميز الذى تقوم به مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بصناعة الطيران المدنى.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الاقتصادية تعد واحدة من أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطور الاقتصادى لنشاط النقل الجوى العالمى بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع وكذلك دعم الاستثمارات عبر الحدود فى شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوى الدولى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان" مصر حققت 6.6٪ فى معدل النمو و7.2٪ انخفاضا فى البطالة نتيجة التنمية"، أوضحت صحيفة "الجمهورية"، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد افتتحت، بالإنابة عـن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمس فعاليات المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود فى مواجهة الأزمات" والذى ينظمه معهد التخطيط القومى بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعيد تطرقت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى منها تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6ر6٪ فى العام المالى المنتهى 2021 - 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7.2٪ فى الربع الأخير من العام الماضى، وبصفة عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية؛ فقد شهد تصنيف مصر ارتفاعا وفقا لتقرير التنمية البشرية العالمى حيث قفزت مصر 91 مركزا من المرتبة 116 فى تقرير العام الماضى إلى المركز 97 لعام (2021 - 2022) لتحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتعلقة بالمستوى المعيشى اللائق والنمو الاقتصادى والعمل اللائق والتعليم الجيد، فقد كان كل ذلك انعكاسا للمبادرات والمشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى الأعوام الأخيرة.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان، "رئيس الوزراء يتابع مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد الأهمية التى توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، بهدف الإسراع فى معدلات سير العمل بها، من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق، بما يخدم أهداف التنمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة موسعة، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازى له، حيث رافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أحمد شيحة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد مدبولى مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يرافقه وزيرا الإسكان والنقل ومحافظ الجيزة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء تأكيده أهمية هذه المحطة حيث ستسهم من خلال موقعها المميز، فى تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين، الذين يعتبرون السكة الحديدة وسيلة انتقال رئيسية لهم ولتحركاتهم.

وفى موضوع آخر وتحت عنوان "بسم الله بسم الشعب انطلاق دور الانعقاد الثالث لــ" النواب"، أوضحت صحيفة الأخبار، أن أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس انطلقت أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المجلس قال فى بداية الجلسة "بسم الله بسم الشعب تنطلق الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (440) لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الثانى".

وفى نفس السياق، وتحت عنوان "فى برقية من النواب للرئيس: أرسيتم دعائم الحرية وترسيخ الأمن والاستقرار"، أوضحت صحيفة الأخبار، أن مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة أمس تأييده الكامل للسياسات المتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضافت، وبعث أعضاء المجلس برقية إلى الرئيس السيسى قالوا فيها: إن مجلس النواب وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الثانى يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس، فى البرقية التى تلاها، "أن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر هذا الوطن الغالى".

وقال جبالى إن مجلس النواب يؤكد أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمرا محليا أو مقصورا على الدول النامية ومصر من بينها إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثاره على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.

وبالانتقال إلى "المصرى اليوم"، نجد الصحيفة تقول تحت عنوان" دعم كبار السن بحزمة خدمات فى يومهم العالمى"، أعلنت وزارة التضامن حزمة قرارات، احتفالا باليوم العالمى للمسنين، من بينها زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد، وتوصيل المعاشات إلى المنازل مجانا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من الوزارة وهيئة البريد، وكذا عضوية مجانية بنوادى المسنين على مستوى الجمهورية وعددها 192 ناديا.

ونقلت الصحيفة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قولها، إن القرارات تأتى تقديرا لمكانة كبار السن وتأكيدا لدعم الدولة لهم وانطلاقا من التزام الدولة بكفالة حقوقهم من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان "التعليم" تحذر من ظاهرة التسرب وتستهدف اكتشاف لمواهب وتنميتها"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن الدكتور رضا حجازی وزیر التربية والتعليم، حذر من إهمال التعليم والتسرب منه لأن ذلك يبقى للأبد، مؤكدا أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى واكتشاف المواهب وتنميتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير وجه قيادات التعليم، فى أول أيام العام الدراسى الجديد بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب وتسليم الكتب للجميع، مشيرا إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وشدد على أنه لن يترك أى مدرسة تعانى من مشكلة، ولن يقبل بأى تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية، كما وجه بضرورة البدء فى نشر الوعى الطلابى نحو التغير المناخى تزامنا مع تنظيم - cop27.