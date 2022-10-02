البنك الدولى يدعم «حياة كريمة»: برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف

جدة - نرمين السيد - قدمت مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظين على الدعم الذى يقدموه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمجهود الذى يقوم به المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات على أرض المحافظتين والتى ساهمت فى الإسراع من تنفيذ الخطط وفق الأهداف الموضوعة للبرنامج.





وأشارت المدير القطرى بالبنك الدولى، إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر.

وأضافت مارينا ويس، أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج، يعد نموذج نجاح يتابعه البنك بصورة مستمرة على أرض المحافظتين، كما أشارت إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خصوصا فى مجالات دعم تنافسية التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، فى إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، على تقدير البنك لما حققه برنامج تنمية الصعيد فى مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسى والذى يسير بصورة جيدة على مستوى المحافظتين، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والتى تسير بشكل جيد جدا خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور محمد ندا، إن البرنامج شهد تحقيق تطور ملحوظ على مستوى محور الاعتبارات البيئية والصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات.

كما عرض وفد البنك الدولى، لنتائج الزيارات التى قاموا بها خلال الأسبوعين الماضيين بمحافظتى قنا وسوهاج فى عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمواطنين والإطلاع على الذى شهدته هذه المراكز والذى تضمن ميكنة وتوحيد وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التجهيز والتأثيث لهذه المراكز ورفع قدرات فرق العمل، وكذلك زيارة المشروعات الجارى تنفيذها لترفيق المناطق الصناعية فى قفط بقنا وغرب طهطا بسوهاج، ومشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الصحى التى ينفذها البرنامج.

وخلال اللقاء أشاد وفد البنك الدولى بالتقدم الكبير الذى يشهده البرنامج فى تنفيذ المشروعات والالتزام بإجراءات تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، كما أشادوا بتدخلات البرنامج فى دعم التكتلات الاقتصادية وزيادة ربحية العاملين بها، والمردود الكبير لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على زيادة الاستثمارات الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، ومساهمة حزمة مشروعات البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية فى تخفيض معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة وتحويل المحافظات إلى مناطق جذب.

كما أشاد ممثلى البنك الدولى بالإجراءات التى يجرى تنفيذها لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واطلعت على إنجازات خطة التدريب المتعلقة بتعميم الممارسات والتى شملت قيادات وكوادر الإدارة المحلية فى محافظات صعيد مصر ومراكز "حياة كريمة".

وأكد ممثلى البنك الدولى، دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك خلال لقاء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع طارق الفقى محافظ سوهاج، وأشرف الداودى محافظ قنا، ووفد من البنك الدولى برئاسة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك.