وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة غسيل كلوى مستشفى دراو المركزى فى أسوان

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء مستشفى دراو المركزى الجديد، بمحافظة أسوان، لمتابعة معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير، وتذليل أى عقبات تواجه سير العمل.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، التى بلغ معدل الإنجاز بها إلى 87%، مضيفا أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفى للمستشفى، والذى يبلغ مساحته 8884 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسى، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرا، تشمل أسرة (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، غسيل كلوى، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات الجراحية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، حيث يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التى يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح أن الوزير استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى دراو القديم، بسعة 120 سريرا، حيث تفقد الوزير أقسام (الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان)، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوى، التى وجه برفع كفائتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ونوه بأن الوزير اطمئن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ24 الساعة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزى، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلى).