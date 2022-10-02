هزة أرضية شمال محافظة مرسى مطروح

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جدة - نرمين السيد - وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى ،القوة: 5.26 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 35.05 شمالا، وخط الطول: 25.93 شرقا، والعمق 7.04 كم.
ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
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