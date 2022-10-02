انطلاق العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وتوافد منذ الصباح الباكر، الطلاب على مدارسهم، لحضور طابور الصباح، وسط حفاوة من الأهالى، إلى جانب جاهزية المدارس لاستقبالهم.

وفى وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم.