التعليم العالى: لدينا خطة مستمرة لتحويل الجامعات الحكومية إلى ذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، ولدينا خطة مستمرة منذ سنوات لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية.
وأكد، أن وزير التعليم العالى، أجرى أمس، 4 جولات تفقدية بالجامعات من بينها جامعات أهلية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت آخر 3 سنوات، دخول 4 جامعات حكومية إضافية جديدة.
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