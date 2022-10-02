محافظ الغربية يكشف أسباب إلغاء مولد السيد البدوى فى طنطا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رحمى، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن إلغاء الاحتفالات التقليدية هذا العام جاء بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضح، أنه جرى تغيير فى شكل الاحتفالية، قائلا: "بدل ما بيكون فيه إقامة خيام أو الاحتفالات التقليدية المعروفة يقتصر الأمر على صلاة الجمعة فى مسجد السيد البدوي، وأمسية دينية بها إنشاد دينى وتواشيح".
وأكد أن القرار غرضه الحفاظ على الشكل الحضارى لمنطقة السيد البدوى والتى تم تطويرها، مشيرا إلى أن محيط المسجد تم تطويره وبات شكله حضارى وبات ممشى حضاريا متطور.
وتابع: "نحافظ على الشكل الحضارى والنظافة والبيئة فى المنطقة، وبنخلى شكل الاحتفال بشكل حضارى وثقافى وتوعوى أكتر، غير الشكل التقليدى المعتاد عليه".
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