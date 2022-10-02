الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه يبدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة من يوم الاثنين القادم بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات ليبدأ سيطرة مرتفع العروض الوسطى وانكماش منخفض الهند الموسمي.
أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الشبورة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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