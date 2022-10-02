لمدة شهر.. التضامن تكشف تفاصيل زيادة 100 جنيه لمستفيدى «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - كشف مجدى حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، تفاصيل إقرار وزارة التضامن زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لمدة شهر واحد، بمناسبة اليوم العالمى للمسنين.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن الدولة المصرية تقدر المسنين وتدعمهم على كافة المستويات، مؤكدا أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، وإنما يمكن توصيل المعاشات للمنازل مجانا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة البريد. وأوضح، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، والذى يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام، وانطلاقا من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، فى إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم فى الحياة.

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