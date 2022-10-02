الإحصاء: زيادة السكان فى مصر جاء نتيجة لقلة عدد الوفيات الفترة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن هذه الزيادة السكانية نتيجة لقلة عدد الوفيات خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن عدد المواليد فى العام يتجاوز الـ 2 مليون طفل.

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أنه يأمل فى انخفاض عدد المواليد ليصل فى العام لمليون ونصف المليون فقط.

وفى وقت سابق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 104 ملايين نسمة، اليوم السبت، الأول من شهر أكتوبر 2022.

وقال الجهاز، إن عدد السكان كان قد بلغ 103 ملايين نسمة يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضى، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 104 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 221 يوما أى 7 شهور و11 يوما، أى 4525 نسمة فى اليوم بما يعادل 188.5 فرد كل ساعة أو 3.1 نسمة كل دقيقة، بما يعنى زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبا.

ولاحظ الجهاز انخفاض الفترة الزمنية التى تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوماً خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة فى اليوم مقابل 1858 فى اليوم خلال الفترة التى تحقق فيها المليون السابق.