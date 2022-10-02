وزير العدل يكشف آخر تطورات تعديل قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان، وزير وزير العدل، إن اللجنة المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين مازالت تباشر عملها ومعها مجموعة استشارية من علماء في الشريعة الإسلامية والطب النفسي وعلم الاجتماع.





وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن وزارة العدل تعمل حاليًا على عدة مشروعات قوانين مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وسيعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، ويعقبه قانون التصالح. وأوضح، أن هذه المشروعات ستظهر تباعًا في مجلس النواب الذي بدأ دور الانعقاد الخاص به اليوم.

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