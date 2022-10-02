إنتهاء مراحل التسجيل والترقيم والتفويج استعدادا لإنطلاق أول أشواط سباق الهجن بالوادي الجديد صباح الأحد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - نهت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للهجن مراحل التسجيل والترقيم والتفويج استعدادا لانطلاق أول أشواط مهرجان سباق الهجن بمنطقة بغداد مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد الساعة السادسة من صباح غدا الأحد

وقال الدكتور مهدي سالم مدير البطولات بالاتحاد المصرى للهجن أنه تم من خلال اللجان المنظمة للبطولة تسجيل الهجن وترقيمها بوضع رقم على القبه من الجهتين لسهولة رصدها ومتابعتها خلال السباق ، وانهاء عملية التفويج استعدادا لامطلاق أشواط الفترة الصباحية الساعة السادسة صباحا ويبلغ عددها 6 أشواط



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وأشار مدير البطولات بالاتحاد المصري للهجن أن السباق يشارك به نحو 130 جمل يمثلون كافة المحافظات المشاركة ، على 15شوط ، على مدار يومي الاحد والاثنين ، حيث تختتم الفعاليات ويتم توزيع الجوائز المالية المقدمة من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد بإجمالي 400 ألف جنيه على الفائزين بالمراكز الأولى.

ويشهد المهرجان حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ووفود من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية و عدد من المحافظين و موز وعواقل قبائل من سيناء والسويس والإسماعيلية وبمطروح..

وقال اللواء محمد سليمان الزملوط ، محافظ الوادي الجديد أن مهرجان سباق الهجن يقام بمشاركة كافة المحافظات المهتمه بسباقات الهجن بحضور وفود عربية ووزاء ومحافظين وقبادات تنفيذية وشيوخ ورموز قبائل من مختلف المحافظات الحدودية بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي وذكرى إنتصارات أكتوبر.

ولفت محافظ الوادي الجديد إلى أن سباقات الهجن تؤدي إلى منفعة كبيرة لعدة أطراف من بينها ملاك ومربو الهجن، لجانب توفر فرص عمل لعدد كبير من العمالة الثانوية ، كما تؤدي إلى انتعاشه كبيرة ورواج بسوق الهجن نظرا لارتفاع أسعار البيع والشراء محليا وعربيا وهو ما يدعم اقتصاد الهجن لجانب الدعم السياحي للأماكن التي تشهدها السباقات.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن أن سباقات الهجن ستتواصل في كل المحافظات على مدار العام بعد انضمام ميادين العلمين والعريش وبغداد إلى قائمة السباقات ، . لافتاً إلى أن مهرجان سباق الهجن بمنطقة بغداد في الوادي الجديد بمثل إضافة مهمة لسباقات الهجن بشرم على مستوى الجمهورية ، حيث تشهد رياضة الهجن توسعا كبيرا وزيادة في عدد الميادين وخاصة بعد عودة ميدان العريش وإقامة السباق الأول خلال الشهر الماضي بعد توقف لقرابة 14عاما.



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وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن أن السباق المقرر انطلاقها غدا سيقام من خلال 15 شوطا تقام خلال فترتين صباحية ومسائية على مدى يومين ، الأحد والاثنين ، وسيتم التنافس على جوائز مالية بقيمة 400 ألف جنيه، بموجب 200 ألف جنيه مقدمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جنيه و 200 ألف جنيه ، مقدمه من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأشاد "حمدان" بالمستوى الذي وصلت له الهجن المصرية في السباقات التي تقام بمصر والخارج ، حيث استطاعت المنافسة على المراكز الأولى وسجلت أسعارها نحو مليون ونصف للناقة الواحدة وبإجمالي 3 ملايين جنيه لناقتين خلال السباق الذي أقيم مؤخرا على مضمار العلمين بمرسى مطروح ، بدعم من القيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة ، الأمر الذي يؤكد على الانتعاش والرواج الإقتصادي للهجن من خلال السباقات وانتعاش عمليات البيع بين ملاك الهجن والدول العربية

وقال الشيخ سلامة الترباني ، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى الهجن و أحد اهم ملاك الهجن ، أنه تم وصول وفود محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية ومطروح وقنا والأقصر وسوهاج قبل يومين إلى منطقة ميدان السباقات.

وتشهد منطقة المضمار استعدادات كبيرة لإنطلاقة السباق المقررة غدا الأحد ، لجانب إنهاء كافة التجهيزات من قبل محافظة الوادي الجديد على مدى أسبوعين ، فيما وصلت وفود المحافظات والهجن المحمولة من المحافظات على متن سيارات نقل ، وأنهى ملاك الهجن تدريبات متواصلة بعد استراحة الوصول لفك جمود الإبل أثر عمليات النقل من المحافظات وصولا لمضمار السباقات بمنطقة بغداد بالوادي الجديد.