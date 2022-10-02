محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان أصدرته محافظة جنوب سيناء اليوم، إلى أن العمل يشمل توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، وأعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات فى إطار التطوير الشامل.
وشدد المحافظ على مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال المطلوبة، قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 "كوب 27".
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