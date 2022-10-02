إرادة وطن 2: أبطال حرب أكتوبر كانوا عند قسمهم فصار نصرا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستهل الفيديو بكلمة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، يقول فيها: "لن نسلم فى إرادتنا ولا سنتيمتر فى أرضنا ولا فى أرض العرب".

وذكر الفيديو أضافت أن أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة وعدوا بأنهم لن يفرطوا فى سنتيمتر واحد من أراضينا.. فأوفوا.. أقسموا.. فأخلصوا.. فكانوا عند قسمهم؛ فصار الوعد والقسم نصر".

وتابع الفيديو: "هم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سطروا بدمائهم تاريخا عظيما.. وأعادوا الأرض.. وحفظوا العرض".