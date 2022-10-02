جدة - نرمين السيد - واستهل الفيديو بكلمة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، يقول فيها: "لن نسلم فى إرادتنا ولا سنتيمتر فى أرضنا ولا فى أرض العرب".
وذكر الفيديو أضافت أن أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة وعدوا بأنهم لن يفرطوا فى سنتيمتر واحد من أراضينا.. فأوفوا.. أقسموا.. فأخلصوا.. فكانوا عند قسمهم؛ فصار الوعد والقسم نصر".
وتابع الفيديو: "هم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سطروا بدمائهم تاريخا عظيما.. وأعادوا الأرض.. وحفظوا العرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إرادة وطن 2: أبطال حرب أكتوبر كانوا عند قسمهم فصار نصرا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.