مطار  الأقصر يستقبل أولى رحلات Transavia France القادمة من باريس

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم السبت، أولى رحلات الخطوط Transavia France القادمة من باريس فى إطار جهود الدولة وزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقى دول العالم.





وتم استقبال الطائرة بالجسر المائى تعبيرا عن سعادة المطار باستقبال الرحلة للمرة الأولى، حيث قامت إدارة المطار بالترحيب بهم فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، ومن المقرر وصول رحلة أسبوعيا طوال الفترة المقبلة.

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