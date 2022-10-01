وزير الطيران المدني يشارك في فعّاليات الجمعية العامة لـ”الإيكاو”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 11:32 مساءً - أجرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" انتخابات لتشكيل مجلس المنظمة، وذلك عن فئته الثانية، حيث انتهت منذ قليل إجراءات التصويت من جانب أعضاء المنظمة. وقد نجحت مصر في الفوز بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني عن الفئة الثانية، محتفظةً بذلك بمقعدها؛ حيث حصلت على ١٥٦ صوتاً.

يأتي هذا الفوز على خلفية ما بُذل خلال الفترة الماضية من خلال مجهود وتنسيق بين وزارتيّ الطيران المدني والخارجية بقطاعاتها المعنية، وكذا المساعي المتواصلة من جانب بعثات مصر في الخارج دعماً للترشح المصري، فضلاً عن التواصُل من جانب السفارة لدى كندا والمندوبية الدائمة لمصر، ممثلةً في كابتن د. سامح الحفني المندوب الدائم لدى الإيكاو، وذلك مع ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويعكس هذا الفوز تقدير الدول الأعضاء بالمنظمة لمكانة مصر ودورها وإسهاماتها في مجال الطيران المدني، فضلاً عن نشاطها المستمر بالمنظمة منذ إنشائها والتي كانت مصر من مؤسسيها.