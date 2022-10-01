خالد قاسم: توجيه للمحليات بتخفيض الكهرباء فى الشوارع العامة بنسبة 35%

وقال متحدث التنمية المحلية - فى تصريحات تلفزيونية - إن تطبيق مواعيد الغلق للمحال العامة والمطاعم والمولات صيفا وشتاء، يتم للعام الثالث على التوالى.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، أكد أهمية الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، وأن مواعيد غلق المقاهى والكافيهات والمطاعم فى الـ12 مساء، وتمتد ساعة واحدة يومى الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية.
وتابع أن خدمة "التيك أواى" وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم مستمرة على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
وبخصوص الورش والأعمال الحرفية، قال إنها تفتح فى الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء خلال فصل الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق السريعة، كما أن المحال التجارية والمولات تفتح فى الـ 7 صباحا وتغلق فى الـ 10 مساء وفق المواعيد الشتوية.
وحول المخابز والسوبر ماركت وأسواق الخضار والفاكهة والصيدليات، قال إنها تستثنى من الفتح والغلق نظرا؛ لأهميتها لدى المواطنين.
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