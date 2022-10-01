حرب أكتوبر إرادة وطن 3: المصرى يضحى بعمره صاين أرضه وحافظ عهده (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستهل الفيديو بكلمات مؤثر عن دور أبطال حرب أكتوبر المجيدة: "تمر السنين والأيام ويبقى الأثر ذكرى لبطولة شعب وجيش عبروا وعدوا سد حصين.. وقفوا وصدوا بكل يقين.. حققوا نصرا وفخرا لمصر؛ فالمصرى يضحى بعمره.. صاين أرضه.. وحافظ عهده".

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