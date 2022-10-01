حرب أكتوبر إرادة وطن 1: النصر قصة نجح الجيش المصرى فى تحقيقها

جدة - نرمين السيد - وأبرز البرومو رقم 1، كيف استعد الجيش المصرى للملحمة، وكيف اتخذ القرار المصيرى؟
وذكر البرومو أن النصر قصة نجح الجيش المصرى فى تحقيقها فى وقت كان التحدى صعبا، والعبور كان قرارا مصيريا، لكن الطريق الطويل كان آخره نور، وكان الجيش المصرى بطل الحكاية.
وكانت حرب أكتوبر حدثا فريدا بلا شك وأظهرت شجاعة وبسالة الجندى المصرى، ومدى ارتفاع مستوى نوعيته وقدرته على استيعاب واستخدام الأسلحة الحديثة والمعقدة بما فيها الأسلحة الإلكترونية.
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