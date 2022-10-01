وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على حرص الوزارة على تشجيع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيدا بالنهج الذى اتبعته الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى الشراكة مع القطاع الخاص فى فروع شركات التجارة الداخلية، مما كان له أثر إيجابى على تنمية هذه الفروع وتعظيم العوائد المحققة منها.





جاء ذلك خلال حضور وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "صيدناوى وبيع المصنوعات" بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، بعد تطويره بالشراكة مع شركة "بى تك"، وذلك فى إطار تفعيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الفرع يتكون من 4 طوابق على مساحة 3500 متر، وتم تطويره بتكلفة 32 مليون جنيه تحملها المشارك (شركة قطاع خاص)، فى نشاط الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية. ويضم الفرع أكثر من 2000 منتج، ويبلغ العائد المتوقع لشركة صيدناوى من الفرع بعد الشراكة حوالى 2.7 مليون جنيه فى العام بزيادة 8% سنويا. يشار إلى أن فرع سيدى جابر كان يحقق خسائر متتالية لعدة سنوات سابقة، بلغت قيمتها فى آخر عام قبل الشراكة مع القطاع الخاص حوالى 2 مليون جنيه.

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