محافظ الفيوم: الدراسة ستنطلق غدا فى نحو ألفى مدرسة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، إن أقل من 20 مدرسة بدأت فيها العملية الدراسية اليوم، وغدا سوف تبدأ جميع المراحل الدراسية فى أكثر من ألفى مدرسة على مستوى المحافظة.





وأضاف المحافظ - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دى.إم.سى."، اليوم السبت - أن المدارس سوف تستقبل غدا خلال اليوم الدراسى، 900 ألف طالب فى مدارس المحافظة، مبينا أن اليوم كان هادئا بسبب قلة بداية المدارس. وتابع أنه تمت جميع عمليات الصيانة المطلوبة لكل المدارس فى الفترة الماضية، قبل دخول الدراسة حتى يتم توفير بيئة تعليمية جيدة؛ تساعد الطلاب على التعلم.

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