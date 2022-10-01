«التعليم»: سنطلق مبادرة لتمكين المعلمين الشباب من قيادة المدارس وإدارتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:33 مساءً - أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الدراسي الأول، شهد حالة من الانتظام دون حدوث أي مشاكل تذكر أو تحديات، ما يوحي ببداية مبشرة على مستوى 12 محافظة، متوقعًا استكمال الدراسة بكافة المحافظات غدًا على نفس النمط.

وقال زلطة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد اليوم خلال جولته، على الدمج التكنولوجي في العملية التعليمية، من خلال متابعته لطريقة عرض البرامج الدراسية، بالإضافة إلى إدارة النقاش مع الطلاب، وتفقد الأنشطة في المدارس، لافتًا إلى اهتمام الوزير بالأنشطة خلال اليوم الدراسي لقدرتها على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.

وأضاف، سيتم تنظيم احتفال خلال الجزء الثاني من شهر أكتوبر، سيتم خلاله تكريم المعلمين أصحاب القصص الملهمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "أنا المعلم" لتدريب 1000 معلم شاب، لتولي قيادة المدارس ومنصب إداراتها، لافتًا إلى أن تلك ستكون خطوة إيجابية وستحدث تغيير كبير في إدارة المدارس.