التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يناقش دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية داخل إطار الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:33 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وفي إطار دور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قام اليوم التحالف الوطني بتنظيم مؤتمر "الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية" بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، وذلك بهدف نقل الحوار الوطني إلي النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلي مشكلة القضية السكانية وهي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور كل من الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء وممثل عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و بحضور مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكثر من ١٥٠ جمعية أهلية.



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ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام2022 عام المجتمع المدني هو تشريف وتكليف، موضحًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن هذا القرار بناء علي ما يقدمه منظمات المجتع المدني من إنجازات. وأوضح الدكتور طلعت، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع المدني في مصر مجتمع قوي، حيث أنه يقدم أكتر من 30% من الخدمات الصحية الموجودة في مصر، كما أنه ساعد علي رفع المعاناة عن كاهل الموطنين والأسر. وأضاف الدكتور طلعت القوي، أن عام 2022 شهدت أمور هامة، منها إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل علي 5 برامج وهم، تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.



وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الجميعة المصرية لتنظيم الأسرة من أهم الجمعيات التاريخية وقامت بإنشائها سيدة جليلة وهي الدكتورة عزيزة حسن، حيث أنها تعد جمعية أصيلة عمرها أكثر من 60 سنة، ولها أفرع علي مستوي الجمهورية ويجل أن ننعشها مرة أخري. وأضافت القباج، خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن وزارة التضامن تعمل علي تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بشكل عامة وتنظيم الأسرة بشكل خاص، موضحة أن الجمعيات الأهلية لديها فضل كبيرة في الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين، لكن ينقصها التنسيق وهو ما تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في الفترة الأخيرة.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن القضية السكانية هي ليست قضية اسرية فقط، ولكنها قضية اقتصادية لانها تستنفذ موارد الدولة، مؤكدة أن كل جنية ينفق في المساعدة في مواجهة القضية السكانية يساهم في توفير 151جنية.



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من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القضية السكانية هي قضية سياسية واجتماعية وإقتصادية وطبية ولديها جوانب كثيرة جدا، مشددا علي ضرورة تفعيل دور الجميعات الأهلية للمساعدة في مواجهة هذه القضية.



وأوضح الدكتورعوض تاج الدين، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه وزارة الصحة كانت تعمل علي قضية الزيادة السكانية منذ فترة كبيرة، حيث أن الوزارة كانت تتوقع في عام 2005 طبقا للبيانات والإحصائيات وصول عدد سكان مصر إلي 100مليون نسبة بحلول عام 2020.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلي أن نسبة الوفيات بين المواليد انخفضت في الفترة الأخيرة نتيجة للرعاية الطبية الغير مسبوقة التي يتم تقديمها للمواطنين، حيث أن متسوط عمر الإنسان المصري وصل إلي 70سنة.



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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الإرتقاء بالمجتمع، مشيرًا إلي أن التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني مهمة للأرتقاء بالمنظومة، وأضاف صبحي، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الكثافة السكانية في مصر يجب استغلالها بطريقة إيجابية خاصاً أن عنصر الشباب في وطننا كبير ويلعب دور هام في معدل التنمية.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أنه يجب علينا بذل جهد كبير ومضاعف من أجل مجابهة أي تحديات تواجهة التنمية، لافتا إلي أن وزارة الشباب والرياضة ترسخ كافة جهودها من أجل توطيد التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.



وقالت الدكتورة نهي طلعت، أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ان التحالف كيان ولد من ستة أشهر فقط، وأصبح كيان يجمع كل مؤسسات المجتمع، موضحة أن وجود الجميع داخل بوتقة واحدة تعمل بتنسيق مشترك هي تعد علامة فارقة في المجتمع المدني في مصر.

وأضافت الدكتورة نهي، كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عمل مؤسسات المجتمع المدني عن كثب ، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بمخاطبتنا وتكليفنا وهذا يعد نجاح للعمل الأهلي في مصر.



وأشارت أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أنه يجب أن تكون القضية السكانية علي رأس أولويات المجتمع المدني، وأن يكون هناك تواصل بين جميع هذه المؤسسات لمواجهة هذه القضية.

