متحدث الصحة: مصر بها أكثر من 37 مركزا مرخصا لزراعة الأعضاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار فى تصريحات تلفزيونية - أن المركز المزمع إنشاؤه فى المدينة الطبية بمعهد ناصر سيشمل كل أنواع زراعة الأعضاء.

ونوه إلى أن يجرى إعداد قاعدة بيانات لزراعة الأعضاء فى مصر؛ ما سيضبط تنفيذ مواد قانون زراعة الأعضاء، وتسهيل تطبيق القانون لمنع أى اتجار فى الأعضاء.

وأوضح أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ومحوكمة تشمل المرضى المتبرعين والمحتاجين لنقل الأعضاء، مبينا أن إنشاء هذه القاعدة لا يحتاج أكثر من 6 أشهر.

وتابع إن قاعدة البيانات سوف تسهل الكثير من الإجراءات لعملية زراعة الأعضاء فى مصر، و"يجعلنا نتابع - بشكل دقيق - عمليات الزرع ومعدلات النجاح والمضاعفات.

وحول أسرع عضو يتم نقله من المتوفى إلى المريض، قال متحدث الصحة إن الكلى والرئة والكبد يمكن نقلها من الحى، أما القلب فلا يمكن زراعته إلا بعد الوفاة بـ 48 ساعة، كما أن القرنية يمكن نقلها خلال ساعة وإلا ستتلف.