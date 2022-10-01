وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء وتطوير وحدة طب أسرة الجُزيرة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة، بوحدة طب أسرة الجُزيرة، بمحافظة أسوان، التى أُنشئت بجودة عالمية، وفقا لكود البناء المصرى، لإدراجها ضمن 112 وحدة تابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، على مستوى المحافظة.





جاء ذلك خلال جولة الوزير، يرافقه أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، للمرور على المنشآت الطبية والتعرف على حجم معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية، وتذليل أى عقبات قد تواجه انتظام العمل بالقطاع الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية وحدة الجزيرة، باعتبارها من المنشآت الطبية المميكنة، التى تسهل حصول المريض على خدمته الصحية بأفضل جودة.

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، حيث تم فتح 45 ألف و54 ملف طبى عائلى، و17 ألف و156 ملف طبى فردى، وتم توقيع الفحص الشامل على 7200 بالنظام الفردى، وفحص 2500 مريض بالنظام العائلى، وذلك بالتخصصات الطبية "باطنة، تنظيم أسرة، متابعة حمل، فحص النساء، جراحة أعمال، تطعيمات أطفال، أسنان".

ولفت إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، الصيدلية، كما تفقد غرفة تطعيمات ومتابعة الطفل والتى تقدم الخدمة الطبية لمتوسط 40 طفلا فى الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى سحب أكثر من 100 عينة من خلال غرف المعامل بالوحدة.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطمئن على أحد الأطفال، للتأكد على أوجه الرعاية الصحية، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة، مشيدا بانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الاحتياجات وكافة سبل الدعم اللازم لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت "مستشفى كوم امبو المركزى، ومستشفى مركز دراو التخصصى، ومركز تنمية أسرة كوم امبو، ووحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلى".