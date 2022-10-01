محافظ بورسعيد يؤكد أهمية تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ بورسعيد عادل الغضبان على أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن، مؤكدا أهمية انضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد، وضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط فى المدارس.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم لبحث الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد فى المدارس الحكومية غدا الأحد.

وأوضح الغضبان - فى بيان للمحافظة اليوم - أن محافظة بورسعيد أتمت استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء.

واستعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة التربية والتعليم مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة فى مجال التعليم خلال الفترة الماضية، ولابد من تضافر كافة الجهود لتحقيق أهداف التطوير بالمنظومة التعليمية.

وشدد على متابعة انضباط العملية التعليمية فى المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور فى المدارس، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية فى كافة مراحل التعليم، للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسى، مع تكثيف ومواصلة الحملات على مراكز سناتر الدروس الخصوصية.