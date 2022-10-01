محافظ دمياط تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت المحافظ - فى بيان صحفى، اليوم السبت - إلى جاهزية 1079 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية العشر لاستقبال ما يقرب من 450 ألفا و 629 طالبا وطالبة، مؤكدة تجهيز 235 مقرا لمرحلة رياض الأطفال بإجمالى 812 قاعة.

وأوضحت أنه تم افتتاح 17 قاعة جديدة لاستيعاب الأطفال المُتقدمين لمدارس اللغات حتى سن 5 سنوات، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمنظومة التعليمية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.