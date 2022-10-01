محافظ بنى سويف يعتمد المجالات المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم السبت، نتائج أعمال لجنة تقييم المجالات الخضراء والذكية، والتى استمرت خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضى، لاختيار مشروع عن كل مجال من المجالات الـ 6 الواردة، لمشاركة تلك المشروعات ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.





وأشار غنيم - فى بيان - إلى أهمية المبادرة التى تم إطلاقها على مستوى الجمهورية بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 "، بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأكد المحافظ أهمية كافة المشروعات المقدمة فى المجالات المختلفة والتى يمكن الاستفادة منها فى أكثر من ناحية، وحتى لو لم يتم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك فى المسابقة، وذلك من خلال تبنى تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر فى إمكانية تنفيذها، خاصة مع وفرة الأراضى بالمحافظة لإقامة مثل تلك النوعية من المشروعات البيئة المستدامة، مما يسهم فى تحول بنى سويف إلى مركز رئيسى على مستوى شمال الصعيد للمشروعات الخضراء وغيرها من المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية بالمحافظة والتى تشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسة،وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية.

ومن جانبها أضافت منسق عام المبادرة نهى محمد، أن اللجنة التنفيذية "التى شكلها المحافظ برئاسته " خلال الفترة الماضية، قامت بمناقشة الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمجالات الست التى اختارتها اللجنة من بين 90 مشروعا تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروعا واحدا لكل فئة من الفئات الـ 6 الواردة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتضمنت: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقا للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى سياق آخر، بحث محافظ بنى سويف مع الدكتور خالد عبد الحليم مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية، تنفيذ نموذج تنموى الذى سيتم تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة بداية من مطلع العام الجديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوزارة.

واستعرض غنيم كيفية الاستفادة من المشروع لدفع الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، من خلال تبنى نموذج لمشروع تنموى يعتمد على الميزات النسبية والمورد المحلى والمقومات الاقتصادية بمراكز وقرى حياة كريمة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق نموذجا عمليا يمكن أن يعمم على باقى المراكز والقرى ويكون دليلا إرشاديا لباقى المستهدفات التنموية فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد محافظ بنى سويف أهمية المشروعات التى تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، لافتا إلى أهمية المشروع الذى تتبناه وزارة التنمية المحلية الذى يحمل أكثر من بعد وذلك ضمن الرؤية التنموية مصر 2030.

وأوضح غنيم أن المحافظة تسير بخطوات عملية وجادة وبالتوازى والتى أسفرت عن نتائج على أرض الواقع فى مجال تفعيل الـ 6 محاور اقتصادية تستهدفهم الاستراتيجية المحلية للمحافظة.