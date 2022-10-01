محافظ كفر الشيخ: حريصون على نشر الأصناف عالية الإنتاج بكافة المحاصيل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، استمرار الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بنشر الأصناف عالية الإنتاج بكافة المحاصيل التى يؤدى لزيادة الإنتاج.





جاء ذلك خلال حضوره اليوم السبت، حصاد الأرز بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، لأراضى مزروعة بطريقة الشتل الآلى وهى إحدى طرق ترشيد المياه حيث أن هذه الطريقة توفر كمية من المياه تصل لألف متر مكعب للفدان، وتوفر كمية من التقاوى تصل من 40 لـ 45 %. ووجه المحافظ - فى تصريح - بضرورة توريد الحصة التى قررتها الدولة وهى طن للفدان وتمنى إنتاجية وفيرة لمزارعى الأرز.

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