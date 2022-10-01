غدا.. وزير التربية والتعليم يزور محافظة بنى سويف لمتابعة العملية التعليمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - وفقا لبيان اليوم السبت - أن الوزير والمحافظ محمد هانى غنيم سيتفقدان عددا من المدارس، كما سيشارك الوزير الطلاب تحية العلم والسلام الوطن ويجرى حوارا مع الطلاب حول عدد من القضايا الوطنية والتعليمية فى مدارس الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات بمدينة بنى سويف، ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات، ومدرسة الشروق الرسمية للغات بالحى الثانى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

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