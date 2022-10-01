محافظ المنوفية: إزالة 356 حالة تعد على الأراضى ضمن الموجة الـ20

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم السبت، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات ضمن المستهدف تنفيذه خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 والتى بدأت فى 10 حتى 29 سبتمبر الماضى، بلغ 356 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وبناء بدون ترخيص.





وقال أبو ليمون- فى تصريح - إنه تم تنفيذ إزالة نحو 201 حالة تعد أملاك دولة "مبانى" على مساحة 32 ألفا و686 مترا مربعا، وتنفيذ إزالات فورية لنحو 54 حالة تعد على الأراضى الزراعية " أملاك خاصة " على مساحة بلغت فدانا و18 قيراطا و7 أسهم، وكذا 39 حالة على مساحة 3 آلاف و360 مترا مربعا، فضلا عن إزالة 62 حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 6384 مترا مربعا. وأضاف المحافظ أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ "20" قد شملت إزالة 105 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة "خارج المستهدف"، تنوعت ما بين 79 حالة " مبانى " على مساحة 7938 مترا مربعا و26 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة فدانين و9 قراريط و11 سهما، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة فى تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فورى وحاسم سواء كانت مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية فى الحال لأى شكل من أشكال التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود والاستعداد التام للمرحلة الثالثة من الموجة والتى ستبدأ فى 8 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 27 من نفس الشهر لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأرجاء المحافظة، مؤكدا بأنه لن يتهاون فى محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى حفاظا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

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