السفير المصرى يلتقى رئيس مجلس الشيوخ البوروندى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندى، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البوروندية، فى إطار حرص الدولتين على توطيد أواصر علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة.





وأعرب رئيس مجلس الشيوخ البوروندى عن تقديره الكامل، لمصر ومكانتها على الساحتين الدولية والإفريقية، مشيدا فى هذا السياق بالدور الفاعل والنشط لمجلسى النواب والشيوخ المصريين وجهودهما الملموسة فى المحافل البرلمانية الدولية دفاعا عن المصالح الإفريقية فى مختلف المجالات. وأكد على تقدير مجلس الشيوخ البوروندى للمشاركة المصرية فى الاجتماع التشاورى الذى عقدته رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى إفريقيا والعالم العربى مؤخرا. واستعرض السفير المصرى خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. كما تناول السفير العطوى الجهود المصرية المكثفة لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27". ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ البوروندى على أهمية انعقاد هذا المحفل الدولى الكبير فى مصر، منوها إلى ثقة بلاده الكاملة فى القدرات والإمكانيات المصرية المؤهلة لخروج هذا المؤتمر الهام بالشكل اللائق والمشرف للقارة الإفريقية بأكملها.

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