محافظ جنوب سيناء يتفقد المنطقة الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم السبت، استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 فى نوفمبر القادم، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث تفقد المحافظ خلالها أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر.





وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بغرض تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليقدم مؤتمر المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذج للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية، للخروج بصورة تليق بمصر وتدل على قدراتها فى تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية بقدر كبير من الاحترافية والتميز. كما تابع فودة الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء والتى تقام على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدنى والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر والمفاوضين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخى. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال الانتهاء فى التوقيتات المناسبة مع العد التنازلى لبدء فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ فى مطلع نوفمبر القادم.

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