محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية للتصدى لجميع المخالفات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الصحية لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه اليوم السبت، على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

وفى هذا الصدد أوضح المحافظ أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 38 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة حيث قرر على الفور إحالتها للنيابة العامة.

ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.