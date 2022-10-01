شكرى يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة فى المؤتمر التحضيرى لـCop27

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر COP27، حيث يعد الاجتماع التحضيرى بمثابة المحطة الأخيرة على المستوى الوزارى قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وكشف السفير أبو زيد، أن الاجتماع سيركز على الموضوعات الرئيسية، التى يتم تناولها خلال مؤتمر COP27، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وأوضح أن الوزير سامح شكرى سيشارك على هامش الاجتماع فى منتدى الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين، لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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