سفارة مصر فى التشيك تقيم فعالية للترويج لاستضافةورئاسة مصر لمؤتمر COP27

وألقى السفير سعيد هندام، سفير جمهورية مصر العربية لدى التشيك، الكلمة الافتتاحية للفعالية، حيث أشار إلى جهود مصر الجارية لاستضافة مؤتمر COP27، موضحا أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عددا من المبادرات الهامة، بالإضافة إلى ما سيشكله من علامة فارقة فى مسار المفاوضات، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
كما تم التأكيد على أولويات مصر وإفريقيا والدول النامية فى مجال العمل المناخى الدولى، ومنها موضوعات التكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة كل من نائب وزيرة البيئة التشيكية، والمفاوض التشيكى للمناخ، وممثل الأمم المتحدة المقيم فى التشيك، بالإضافة إلى عدد من خبراء وعلماء السياسات المناخية، حيث تم مناقشة موضوعات التحول العادل للطاقة النظيفة، وتوفير التمويل اللازم، وآثار أزمة الطاقة الراهنة على السياسات المناخية.
من جانبه، أكد الجانب التشيكى خلال المناقشات على الاهتمام بالمشاركة فى مؤتمر COP27، مع الإشادة بالجهود المصرية الجارية لتنظيم المؤتمر، وخاصة فى ظل أهميته على صعيد تأكيد تنفيذ التعهدات والمبادرات السابقة بالإضافة للمبادرات الجديدة.
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